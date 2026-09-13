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ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ

ਅੱਜ ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਿਵਦੇਵ ਹੈ।

SEPTEMBER 13 PANCHANG
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 13, 2026 at 6:32 AM IST

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Updated : September 13, 2026 at 6:42 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 13 ਸਤੰਬਰ, 2026, ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਵਿੱਤੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਵਿਵਦੇਵ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ।

13 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2083
  2. ਮਹੀਨਾ: ਭਾਦਰਪਦ
  3. ਸਾਈਡ: ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਈਡ II
  4. ਦਿਨ: ਐਤਵਾਰ
  5. ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਵਿੱਤੀ
  6. ਯੋਗ: ਸ਼ੁਕਲਾ
  7. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਹਸਤ
  8. ਕਰਨਾ: ਕੌਲਵ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਨਿਆ
  10. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਿੰਘ
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 06:04:00 AM
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:29:00 ਵਜੇ
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 08:07 ਵਜੇ
  14. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 07:30 PM
  15. ਰਾਹੂਕਾਲ: 16:56 ਤੋਂ 18:29
  16. ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 12:17 ਤੋਂ 13:50 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਅਤੇ ਹਸਤ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10:00 ਤੋਂ 23:20 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ, ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਸ਼ਾਮ 6:56 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:29 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

Last Updated : September 13, 2026 at 6:42 AM IST

TAGGED:

13 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
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SEPTEMBER 13 PANCHANG

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