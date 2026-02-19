ETV Bharat / bharat

ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਫੁਲੇਰਾ ਦੂਜ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਚੰਦਰਮਾ, ਸ਼ੁਭ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਾੁਪਤ

ਫਾਲਗੁਣ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਰਾਹੂਕਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

FULERA DOOJ
ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਫੁਲੇਰਾ ਦੂਜ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਚੰਦਰਮਾ, ਸ਼ੁਭ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਾੁਪਤ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 19, 2026 at 6:31 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 19 ਫਰਵਰੀ, 2026, ਫਾਲਗੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਵਧਾਈ ਦਾ ਪੜਾਅ) ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਵਿਵਦੇਵ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੁਲਵਾੜਾ ਦੂਜ ਵੀ ਹੈ।

19 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  2. ਮਹੀਨਾ: ਫਾਲਗੁਣ
  3. ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਵਿੱਤੀ
  4. ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
  5. ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੂਜਾ
  6. ਯੋਗ: ਸਿੱਧੀ
  7. ਤਾਰਾਮੰਡਲ: ਪੂਰਵਭਾਦਰਪਦ
  8. ਕਰਨਾ: ਕੌਲਵ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੁੰਭ
  10. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੁੰਭ
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 06:57 ਵਜੇ
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:13 ਵਜੇ
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 07.54 ਵਜੇ
  14. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਰਾਤ 08:11 ਵਜੇ
  15. ਰਾਹੂਕਾਲ: 13:59 ਤੋਂ 15:24
  16. ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 06:57 ਤੋਂ 08:21 ਤੱਕ

'ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ'
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਭਾਦਰਪਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ 20 ਡਿਗਰੀ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ 3:20 ਡਿਗਰੀ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਰੁਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਲੜਾਈਆਂ, ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ, ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ, ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ, ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
13:59 ਤੋਂ 15:24 ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

TAGGED:

ਪੰਚਾਂਗ
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
ਫੁਲੇਰਾ ਦੂਜ
READ THE PANCHANG
FULERA DOOJ

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.