ਕੌਣ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ? ਕਿੰਨੀ ਨਕਦੀ? ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਦਾਨ, ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ? ਜਾਣੋ....
ਕਿਹੜੇ ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹਨ? ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਨ, ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ? ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਸ਼ੇਟੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
Published : September 22, 2026 at 9:06 PM IST
ਮੁੰਬਈ/ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾਰੀਅਲ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਡੂੰਘੀ ਆਸਥਾ ਕਾਰਨ ਬੱਪਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਣਪਤੀ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀ 'ਤੇ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੰਡਾਲ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਓਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮੰਡਲ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ।
ਆਖਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਅਮੀਰ' ਗਣਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕੀ-ਕੀ ਹੈ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਣਪਤੀਆਂ-ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਬੀ. (GSB) ਮਹਾਗਣਪਤੀ, ਪੁਣੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਦਗਦੂਸ਼ੇਠ ਹਲਵਾਈ ਗਣਪਤੀ, ਲਾਲਬਾਗਚਾ ਰਾਜਾ, ਅੰਧੇਰੀਚਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਗਲੀ ਦੇ 'ਮੁੰਬਈ-ਚਾ ਰਾਜਾ' 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
GSB ਦਾ ਮਹਾਗਣਪਤੀ: 66 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ, 335 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ₹703 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਿੰਗਜ਼ ਸਰਕਲ ਸਥਿਤ GSB ਸੇਵਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮਹਾਗਣਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ 66 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 335 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਜੜੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਗਣੇਸ਼ੋਤਵ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ₹703.27 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੱਸਟੀ ਆਰ.ਜੀ. ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੰਡਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਮਾ ਮੂਰਤੀ 'ਤੇ ਸਜਾਏ ਗਏ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਪੰਡਾਲ ਅਤੇ ਖੁਦ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, GSB ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡਲ ਸਾਲ ਭਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਡਗਦੂਸ਼ੇਠ ਹਲਵਾਈ ਗਣਪਤੀ: 1968 ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸ਼ਾਨ
ਪੁਣੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਡਗਦੂਸ਼ੇਠ ਹਲਵਾਈ ਗਣਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੇਵਤਾ-ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੇਟਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੂਰਤੀ 1968 ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ੰਕਰ ਅੱਪਾ ਸ਼ਿਲਪੀ ਅਤੇ ਨਾਗੇਸ਼ ਸ਼ਿਲਪੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 'ਗਣੇਸ਼ ਯੰਤਰ' (ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ 'ਪ੍ਰਾਣ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ' (ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਪਨਾ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਪਾ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਵਾਲੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 'ਮੋਦਕ' ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ('ਵਰਦ-ਹਸਤ') ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਉਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਜ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁੰਡ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਰੀਕ ਕਾਰੀਗਰੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਪਾ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ।
50 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਹਿਣੇ
ਇਸ ਸਾਲ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 50 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਦੇਵਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 'ਸੋਲਿਟੇਰੀਓ ਡਾਇਮੰਡਸ' (Solitario Diamonds) ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੀਰੇ ਦਾ 'ਤਿਲਕ' ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਸੁੰਢ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਗਦੂਸ਼ੇਠ (Dagdusheth) ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਸਾਲ ਭਰ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਸੂਨ ਹਸਪਤਾਲ (Sassoon Hospital) ਵਿਖੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੀ 2025 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਪਿੰਪਰੀ-ਚਿੰਚਵਾੜ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਾਲਬਾਗਚਾ ਰਾਜਾ: ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਚੰਦਾ
ਮੁੰਬਈ ਦਾ 'ਲਾਲਬਾਗਚਾ ਰਾਜਾ' ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਗਣੇਸ਼ੋਤਸਵ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਦੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਲਾਲਬਾਗਚਾ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ 1.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, 647.47 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 12.389 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਨਕਦ ਚੰਦਾ 3.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 19.75 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੂਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਲਾਸਾਹਿਬ ਕਾਂਬਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਬੋਰਡ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ (ਆਡਿਟ) ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,"। 'ਲਾਲਬਾਗਚਾ ਰਾਜਾ' ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1934 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਿੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਗਣੇਸ਼ੋਤਸਵ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਥਾਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਗਣੇਸ਼ੋਤਸਵ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ।
ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੰਗੇਸ਼ ਦਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਕੁੱਲ 25.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਬੱਪਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੂਰਤੀ, ਗਹਿਣੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
ਅੰਧੇਰੀ ਚਾ ਰਾਜਾ: ₹23.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ
'ਅੰਧੇਰੀ ਚਾ ਰਾਜਾ' ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਥੀਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਮੰਡਲ (ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ 46 ਸਜਾਵਟੀ ਥੰਮ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ 15 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ। ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਾਲ, ਮੰਡਲ ਦੇ ਪਰਿਸਰ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਲਈ ₹23.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡਲ ਲਈ, ਇਹ ਬੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ।" 'ਅੰਧੇਰੀ ਚਾ ਰਾਜਾ' ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 515 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਡਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੈਂਪ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਤ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ, ਸਕੂਲ ਦੇ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗਣੇਸ਼ ਗਲੀ ਦਾ ‘ਮੁੰਬਈਚਾ ਰਾਜਾ’: 22-ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ 5.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ
ਲਾਲਬਾਗ ਦੀ ਗਣੇਸ਼ ਗਲੀ ਦਾ ‘ਮੁੰਬਈਚਾ ਰਾਜਾ’ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 1928 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਿੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਗਿਰਨਗਾਓਂ' ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਤਹਿਤ, 'ਮੰਡਲ' (ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ 22-ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੂਰਤੀ ‘ਮੁੰਬਈਚਾ ਰਾਜਾ’ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, 22-ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 'ਵੈਸ਼ਨਵਾਂਚੀ ਵਾਰੀ' (ਵੈਸ਼ਨਵ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਗਲੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ 5.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ 12 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਮੰਡਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਹੈ। ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ, ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
ਤਾਂ ਫਿਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ 'ਅਮੀਰ' ਕੌਣ ਹੈ?
ਗਣਪਤੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਮੀਰ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ, ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਅਤੇ ਖੂਨ ਤੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਗਣਪਤੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਜੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੇਵਾ-ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
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