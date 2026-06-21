ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ: ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸ਼ੱਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।
Published : June 21, 2026 at 7:41 PM IST
ਪੁਰੀ (ਓਡੀਸ਼ਾ): ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ (ਸ੍ਰੀਮੰਦਰ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਦੱਸ ਕੇ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਕੁਐਡ ਨੇ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਵੀ ਸੀ। ਸਿੰਘਦੁਆਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਖ਼ਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭੇਤ
ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਪਾਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 7:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਦਰ ਦੇ "ਬੈਸੀ ਪਹਾਚਾ" (22 ਪੌੜੀਆਂ) 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਲਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੁਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਪਾਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਨਕਲੀ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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