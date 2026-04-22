ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ, ਯਾਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ

ਪੋਨੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
Published : April 22, 2026 at 2:47 PM IST

ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। ਅੱਜ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਸਰਨ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 25 ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਟੱਟੂ-ਵਾਲਾ (ਘੋੜਾ ਸਵਾਰ), ਆਦਿਲ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੈਸਰਨ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਬੈਸਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਾਟੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 46 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ - ਜੰਮੂ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਲਈ "ਮਾਰਖੋਰ" ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਲਈ "ਬਰਫ਼ ਦਾ ਚੀਤਾ"। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ "ਗ੍ਰੇਹਾਊਂਡ" ਕਮਾਂਡੋ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। "ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ।

"ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਾਂ"

"ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ।"

ਪੋਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਵਹੀਦ

ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਸਰਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਮਿੰਨੀ-ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਮੈਦਾਨ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਪਾਈਨ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਿਕਨਿਕ ਸਥਾਨ ਪਹਿਲਗਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਹੰਮਦ ਵਹੀਦ ਲਈ, ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੋਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਵਹੀਦ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਨੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ। "ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ," ਵਾਹੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਪੋਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਸਕੀਏ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੀਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ।"

ਵਾਹੀਦ ਨੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਚੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਜਾਨ ਪਏ ਸਨ। "ਮੈਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ।"

ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ?' ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਬੈਸਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੱਟੂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ।" ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਲਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮੂਹ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ।"

