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ਡਰੱਗ ਨਾ ਨਵਾਂ ਹੱਬ ਬਣਿਆ ਕੇਰਲ ! ਗਾਂਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ MDMA, ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ...

CS ਸਿਧਾਰਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ '4.20 PM' ਡਰੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ETV Bharat campaign against drugs
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 25, 2026 at 9:03 PM IST

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ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਭੰਗ ਦੀ ਥਾਂ MDMA ਵਰਗੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ "4:20 PM" ਡਰੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਨੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

BHARAT AGAINST DRUGS CAMPAIGN
4.20 ਡਰੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (ETV Bharat)

ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ "4.20" ਵਰਗੇ ਕੋਡਵਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸੈੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ, ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ" ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ, ਹਵਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੇਰਲ ਦਾ ਵਧਦਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਖ਼ਤਰਾ "ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗਜ਼" ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

'4.20' ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣੂਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ "4.20" ਸਮੂਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਡਰੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "4.20 PM" ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।

ਅਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ ਤੋਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

BHARAT AGAINST DRUGS CAMPAIGN
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ (ETV Bharat)

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਪਸਾਰੇ ਪੈਰ

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ "4.20" ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਸੰਗਠਿਤ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ," ।

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਮਸਟੇ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।

ETV Bharat campaign against drugs
ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ (ETV Bharat)

ਭੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੁਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹਨ, ਨਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, MDMA - ਜਿਸਨੂੰ ਐਕਸਟਸੀ, ਮੇਥ ਅਤੇ ਮੌਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਟੈਬਲੇਟ, ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ, ਇਹ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਡਰੱਗ ਵਜੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਰਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਗ੍ਰਾਮ MDMA ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹3,000 ਹੈ। MDMA ਨੂੰ ਐਡਮ, ਬੀਨਜ਼, ਬਿਸਕੁਟ, ਪੀਸ, ਐਕਸ, ਗੋ, ਹੱਗ, ਲਵਰਜ਼ ਸਪੀਡ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਗਲਾਸ, ਸ਼ਾਰਡ, ਬਲੂ, ਆਈਸ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। MDMA ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 12 ਤੋਂ 16 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਪੋਨਿਕ ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ (ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੰਗ) ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪੋਨਿਕ ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ ਡਰੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਗਠਿਤ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ

ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ MDMA ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ, ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਚਿੰਤਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਹਿੰਸਕ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ "ਮੇਥ ਮਾਊਥ" ਨਾਮਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਥੈਂਫੇਟਾਮਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਦੰਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ, ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਲਿਆਰੇ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤਸਕਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਕੋਝੀਕੋਡ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਵਾਜਾਈ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹਾਈਵੇਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮਾਲਾਬਾਰ ਗਲਿਆਰਾ, ਜੋ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤਸਕਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੁਣ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਅਕਸਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਪਰਬਾਈਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 85,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇ. ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਸਕਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।

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TAGGED:

DRUG TRAFFICKING KERALA
BHARAT AGAINST DRUGS CAMPAIGN
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ MDMA
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ
MDMA IN KERALA

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