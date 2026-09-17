ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ 'ਚ ਹਲਕੇ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
15,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ।
Published : September 17, 2026 at 6:20 PM IST
ਉਤਰਾਖੰਡ/ਚਮੋਲੀ: ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਰੌਣਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ, 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਢਕਿਆ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਮੋਹਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ
ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਫੜ੍ਹੀ ਰਫਤਾਰ
ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ, ਲਗਭਗ 1,500 ਤੋਂ 1,800 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 1,894 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। 16 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 326,828 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
⚠️ यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण सूचना ⚠️— Rudraprayag Police Uttarakhand (@RudraprayagPol) September 17, 2026
केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर चीरबासा हेलीपैड के समीप लैंडस्लाइड जोन में पहाड़ी पर अभी भी बड़े-बड़े पत्थर फंसे हुए हैं, जो तेज बारिश के कारण कभी भी नीचे गिर सकते हैं।
🌧️ तेज बारिश एवं धुंध के चलते सुरक्षा की दृष्टि से इस… pic.twitter.com/x0wdWyWAPW
ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਂਹ
ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਪੈਦਲ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਿਰਬਾਸਾ ਹੈਲੀਪੈਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰੀਕੁੰਡ ਅਤੇ ਸੋਨਪ੍ਰਯਾਗ ਤੋਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: