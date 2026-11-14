ਸਾਵਧਾਨ! Google 'ਤੇ CUSTOMER CARE ਨੰਬਰ ਲੱਭਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਮਹਿੰਗਾ, Blinkit ਤੇ Yahoo ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ
ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਅਲੀ CUSTOMER CARE ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਡੇਬਰੋਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : November 14, 2026 at 5:43 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ (Online shopping), ਭੋਜਨ ਡਿਲੀਵਰੀ (Food delivery), ਬੈਂਕਿੰਗ (Banking) ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ (Digital payments) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ (CUSTOMER CARE) ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C) ਨੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਅਲੀ CUSTOMER CARE ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ
Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਅਣਜਾਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਮੋਟ-ਐਕਸੈਸ ਐਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਐਪਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
Blinkit से Refund या Missing Item की Complaint के लिए Google पर Customer Care Number ढूंढ रहे हैं? सावधान! https://t.co/2jpujWpqgy— CyberDost I4C (@Cyberdost) November 12, 2026
ਅਣਜਾਣ ਉਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਇੱਕ I4C ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਰਿਫੰਡ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ CUSTOMER CARE ਨੰਬਰ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਅਲੀ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦੈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ
ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀਡੈਸਕ (AnyDesk), ਟੀਮਵਿਊਅਰ (TeamViewer), ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਮੋਟ-ਐਕਸੈਸ ਟੂਲਸ (other remote-access tools) ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਦੇ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੈਸ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਤਿੰਨ ਸਾਲ, 52,808 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ-ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ' (National Cyber Crime Reporting Portal) 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਈਬਰ-ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 5,631,771 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਵਿੱਚ 1,310,357, 2024 ਵਿੱਚ 1,918,835 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 2,402,579 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲੱਗਭੱਗ 52,808 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
... ਤੇ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਡ ਗਏ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਵਾਰਕਾ ਸੈਕਟਰ 23 ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 77 ਸਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਐਸ. ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ 'ਬਲਿੰਕਿਟ' (Blinkit) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ 'ਬਲਿੰਕਿਟ' ਦਾ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ (customer care) ਨੰਬਰ ਲੱਭਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੀਲਮ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 97,000 ਰੁਪਏ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ।
ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਗਵਾਏ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ 'ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਸਰਚ' (CSIR) ਦੇ 64 ਸਾਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਗੂਗਲ 'ਤੇ 'ਯਾਹੂ' (Yahoo) ਦੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ (customer care) ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ।
A call that looks local may still be hiding its real source. https://t.co/2WxI5jAtn9— CyberDost I4C (@Cyberdost) November 13, 2026
ਉਸਦੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਠੱਗ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਟਸਐਪ (WhatsApp) ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ 'ਏਪੀਕੇ' (APK) ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ, ਠੱਗ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਵਿੱਚੋਂ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ।
ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ :
- ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਐਪਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
- ਅਣਜਾਣ ਕਾਲਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਮੋਟ-ਐਕਸੈਸ ਐਪਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ OTP, UPI ਪਿੰਨ, ਪਾਸਵਰਡ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ-ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ https://cybercrime.gov.in 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੱਦਦਗਾਰ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ (Etv Bharat) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਏਬੀ ਸ਼ਿਵਨੇ (Lieutenant General AB Shivane) (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਰੂਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮਕੈਨਾਈਜ਼ਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਵਨੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਅਜਿਹੇ ਔਨਲਾਈਨ ਘੁਟਾਲੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ- ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
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