ETV Bharat / bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਲਚਲ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

CHANDIGARH SEALING ACTION
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਲਚਲ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 24, 2026 at 5:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਫੇਜ਼ 1 ਅਤੇ ਫੇਜ਼ 2 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਲਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਡੀਕ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵੀ ਭਸੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਵੀ ਭਸੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਦੇ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕਟਰ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਦਯੋਗ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।"

10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵੀ ਭਸੀਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,000 ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਰਨੀਚਰ ਉਦਯੋਗ, ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਗੋਦਾਮ, ਮੁਰੰਮਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"

CHANDIGARH SEALING ACTION
ਅਵੀ ਭਸੀਨ (ETV Bharat)

ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਅਵੀ ਭਸੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ

ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।

ਦੌਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਦੋ ਫਰਨੀਚਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕ ਗਿਆ।

ਫਰਨੀਚਰ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਫੇਜ਼ 1 ਅਤੇ ਫੇਜ਼ 2 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਵਪਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਦਯੋਗ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ

ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

TAGGED:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ
CHANDIGARH AVI BHASEEN
CHANDIGARH SMALL INDUSTRIES
CHANDIGARH SEALING ACTION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.