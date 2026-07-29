3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੇਫੜੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਪੇਚ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ? ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ !

3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੇਫੜੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਪੇਚ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ? ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ !
ਰੋਹਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਪੇਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ।
Published : July 29, 2026 at 9:06 PM IST
ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ): ਪੀਜੀਆਈ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਪੇਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਚ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ।
ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਪੇਚ ਕੱਢਿਆ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨਾਰਨੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾਰਨੌਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਸ-ਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ, ਰੋਹਤਕ ਲੈ ਆਏ।"
ਰੋਹਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਫਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਰੋਹਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਚ ਕੱਢਿਆ। ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਖੰਘ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਪੇਚ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਸੀ।"
'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ'
ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਰਮਨ ਬਡੇਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਚ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੱਢਿਆ। ਡਾ. ਰਮਨ ਬਡੇਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਚ ਨੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਜਰੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਆਮ ਹੈ।"
ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਰਮਨ ਬਡੇਰਾ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਕੇ, ਪੇਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਗਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।