ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਬਣਾਇਆ ਨਾਰੀਅਲ ਵਾਲਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ? ਜਾਣੋ ਇਸ 'ਕੋਕੋਨਟ ਮੈਨ' ਬਾਰੇ

ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਬਣਾਇਆ ਨਾਰੀਅਲ ਵਾਲਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ? ਜਾਣੋ ਇਸ 'ਕੋਕੋਨਟ ਮੈਨ' ਬਾਰੇ
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ,ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸੱਤਿਆ ਤਪਸ ਨੇ ਚੰਦਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਲੱਖਣ 'ਨਾਰੀਅਲ ਅਜਾਇਬ ਘਰ' ਬਣਾ ਕੇ 20,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੀ।
Published : September 22, 2026 at 1:17 PM IST
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ/ਓਡੀਸ਼ਾ: ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ "ਨਾਰੀਅਲ" ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਾਰੀਅਲ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ?
ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਚੰਦਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ "ਨਾਰੀਅਲ ਅਜਾਇਬ ਘਰ" ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ 42 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ, ਸਾਰਾ ਓਡੀਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ "ਕੋਕੋਨਟ ਮੈਨ", ਡਾ. ਸੱਤਿਆ ਤਪਸ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ।
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢੇਨਕਨਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਡਾ. ਸੱਤਿਆ ਤਪਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂ.ਕੇ.) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ।
ਸੱਤਿਆ ਤਪਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, "ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੂਝ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੱਤਿਆ ਤਪਸ ਦਾ ਦਿਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।
ਸਿਰਫ਼ ₹18,000 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਅੱਜ, 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ
ਜਦੋਂ ਸੱਤਿਆ ਤਪਸ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ₹18,000 ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।
ਅੱਜ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਉਸਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਿਆ ਤਪਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ।
ਚੰਦਕਾ ਦਾ ਨਾਰੀਅਲ ਅਜਾਇਬ ਘਰ: ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਚੰਦਕਾ ਦਾ ਇਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।
30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਜੀਵਤ, 200 ਇਕੱਠੀਆਂ
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਰੀਅਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਤਿਆ ਤਪਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਰੀਅਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੱਕ
ਇੱਥੇ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ 'ਅੰਡੇਮਾਨ ਜਾਇੰਟ' ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ 'ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਇੰਟ' ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 'ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਮਾਈਕ੍ਰੋ' ਵੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1,000 ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ
ਅਜਾਇਬ ਘਰ "ਅੰਡੇਮਾਨ ਹਜ਼ਾਰੀ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 1,000 ਨਾਰੀਅਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਟਾਲ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਧਰੁਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ
ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਫਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਕੋਇਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਸਤਕਾਰੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ, ਕੁਆਰੀ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ।
ਚੱਕਰਵਾਤ ਫਾਨੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
2019 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਚੱਕਰਵਾਤ "ਫਾਨੀ" ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700,000 ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ।
ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ "ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਧਰਤੀ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਿਆ ਤਪਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ, ਕਲਪਵ੍ਰਿਕਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਫਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।"
ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ: 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲਟਕਦੇ ਨਾਰੀਅਲ
ਕਲਪਵ੍ਰਿਕਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੱਤਿਆ ਤਪਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਫੁਲਬਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ:
"ਸਾਨੂੰ ਉੱਨਤ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਿਆ ਤਪਸ ਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਬੌਣੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਚਮਤਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਾਰੀਅਲ ਅਸੰਭਵ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਇਹ ਬੌਣੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਲਦੀ ਫਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ: 'ਸ਼੍ਰੀਫਲ' ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ
ਡਾ. ਸੱਤਿਆ ਤਪਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਦਕਾ ਦਾ ਨਾਰੀਅਲ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਰੀਅਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਰਾਦਾ 'ਸ਼੍ਰੀਫਲ' ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਵਸਤੂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੁੱਲ-ਵਧਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੰਦਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰੀਅਲ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।