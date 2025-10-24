ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਮਾਪੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : October 24, 2025 at 2:14 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾਤਮਕ ਅਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੇ.ਐਸ. ਸ਼ਿਵੱਪਾ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੇ. ਨੀਲਮਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਦ ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਆਚਰਣ ਦੁਆਰਾ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਮਤ
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਐਕਟ
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਐਕਟ 1956 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7 ਅਤੇ 8 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੂਰਵ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ, ਵੇਚਣ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੂਰਵ ਆਗਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਦਾਵਨਗੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਮਨੂਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੋ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਲਾਟ - ਨੰਬਰ 56 ਅਤੇ 57 - ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ ਰੁਦਰੱਪਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰਾਂ - ਮਹਾਰੁਦਰੱਪਾ, ਬਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਮੁੰਗੇਸ਼ੱਪਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਰੁਦਰੱਪਾ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਟ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 56 ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ. ਬਿਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1983 ਵਿੱਚ ਬੀ.ਟੀ. ਜੈਦੇਵੰਮਾ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪਲਾਟ ਕੇ.ਐਸ. ਸ਼ਿਵੱਪਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਯਦੇਵੰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ
ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 57 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੁਦਰੱਪਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਜੀ ਰਾਓ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਕੇ. ਨੀਲਮੰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਲਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪਲਾਟ ਕੇ.ਐਸ. ਸ਼ਿਵੱਪਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਨੀਲਮੰਮਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਵਾਂਗੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰੁਦਰੱਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਕਰੀ ਰੱਦ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ
ਹਾਲਾਂਕਿ, 2005 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਵੱਪਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ, ਬਾਲਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਆਚਰਣ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨਾ।