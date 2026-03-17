ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 17, 2026 at 3:05 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 60(4) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਕੁਦਰਤੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਮਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੰਬੰਧ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾਗੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

