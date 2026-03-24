ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਗਪੁਰ ਪਾਰਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 5(2) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 24, 2026 at 2:34 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਪਾਰਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਜੋ ਨਾਗਪੁਰ ਪਾਰਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 5(2) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਅਗਿਆਰੀ (ਪਾਰਸੀ ਮੰਦਰ) ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ।"

ਦੀਨਾ ਬੁਧਰਾਜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਨਾਗਪੁਰ ਪਾਰਸੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਤਕਰਾਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), ਅਤੇ 25 (ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਗਿਆਰੀ (ਅਗਨੀ ਮੰਦਰ) ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਸੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਾਰਸੀ ਮਰਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।

