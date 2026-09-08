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ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਮਾਮਲਾ: ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਲਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ।

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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 8, 2026 at 11:27 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਹੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਭਵਿਆ ਕਰਾਹੇਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਹਰੀਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਉਰਮਿਲਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਮਾਰਤ ਹਰੀਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਉਰਮਿਲਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ। ਮਹੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੀਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰੀਰਾਮ ਗੁਪਤਾ 81 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ, ਉਰਮਿਲਾ ਗੁਪਤਾ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ 52 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਹਰੀਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਨ। ਮਹੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਇੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

"ਹੋਸਟਲ ਡੇਜ਼ ਬੁਆਏਜ਼ ਪੀਜੀ" ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰਿਆ।

TAGGED:

ACCUSED SENT TWO DAY POLICE CUSTODY
ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਹਾਦਸਾ
SATYA NIKETAN ACCIDENT CASE

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