ਦਿੱਲੀ ਇਮਾਰਤ ਹਾਦਸਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਮੰਜ਼ਰ

ਦਿੱਲੀ ਇਮਾਰਤ ਹਾਦਸਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਮੰਜ਼ਰ
"ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ"-ਚਸ਼ਮਦੀਦ
Published : September 6, 2026 at 8:57 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਗਈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਏਮਜ਼ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਵੇਲੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਚੀਕਾਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ।
#WATCH | Delhi's Satya Niketan building collapse: A local resident says, "This is the second such incident in the area, with a building having collapsed earlier as well. There is a limit of only two or three floors, but these people had constructed five floors. It was illegal… pic.twitter.com/ws0CtrkBPK— ANI (@ANI) September 6, 2026
"ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀ" -ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, 'ਭਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ', ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਲਾਪ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ, 20 ਤੋਂ 25 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ, ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ (ਪੀਜੀ) ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਮਾਰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਢਹਿ ਗਈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਤੋਂ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਢਹਿ ਗਈ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣਤਰ ਸੀ; ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਕਲੋਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।"
#WATCH | Delhi | Satya Niketan PG building collapse | An eyewitness says, " there was an old building opposite the temple that was being run as a pg. recently, work was being done in its basement. when it rained, the basement flooded, causing the entire building to collapse. this… pic.twitter.com/mrSgkyrpD7— ANI (@ANI) September 6, 2026
"ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ"-ਵਿਨੋਦ ਜਾਖੜ
ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਜਾਖੜ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਵਰਕਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ; ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ - ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਨਾ ਹੀ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ।"
'ਪੀਜੀ ਮਾਫੀਆ' 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ
ਵਿਨੋਦ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ 'ਪੀਜੀ ਮਾਫੀਆ' ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ
ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, NDRF ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ NS ਬੁੰਦੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆਰਕਾ ਵਿੱਚ NDRF ਬਟਾਲੀਅਨ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਦਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਥਾਨਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਂਚਾ 40-50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ (PG) ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।"