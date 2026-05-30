ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ ਚੰਗਾ, ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਲਾਭ

ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 30, 2026 at 6:15 AM IST

ਮੇਸ਼ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 30 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ।

ਟੌਰਸ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 30 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 30 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ।

ਕਰਕ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 30 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋਗੇ।

ਸਿੰਘ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 30 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਕੰਨਿਆ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 30 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮੱਧਮ ਰਹੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ।

ਤੁਲਾ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 30 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਸਕਾਰਪੀਓ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 30 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ।

ਧਨੁ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 30 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।

ਮਕਰ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 30 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਕੁੰਭ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 30 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਦਿਨ ਸਫਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ।

ਮੀਨ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 30 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਡੂੰਘਾ ਚਿੰਤਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿ ਸਕੋਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

