ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਯੇਸ਼ਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ
ਅੱਜ ਹੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ।
Published : June 27, 2026 at 6:25 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 27 ਜੂਨ, 2026, ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਕਾਮਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ, ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
27 ਜੂਨ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਜਯੇਸ਼ਠ
- ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ
- ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ
- ਮਿਤੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ
- ਯੋਗਾ: ਪ੍ਰਾਪਤੀ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਅਨੁਰਾਧਾ
- ਕਰਨਾ: ਕੌਲਵ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਕਾਰਪੀਓ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਿਥੁਨ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:24:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: 07:24:00 PM
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 17:30
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 03:32, 28 ਜੂਨ
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 08:54 ਤੋਂ 10:39 ਤੱਕ
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 14:09 ਤੋਂ 15:54 ਤੱਕ
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਸਕਾਰਪੀਓ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਧਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ 3:20 ਤੋਂ 16:40 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 12 ਆਦਿੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਊਰਜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਟੀਮ ਵਰਕ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਸਵੇਰੇ 8:54 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:39 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।
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