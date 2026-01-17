ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਧਣਗੇ ਸਰੋਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਧਣਗੇ ਸਰੋਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
Published : January 17, 2026 at 6:21 AM IST
ਮੇਖ - ਚੰਦਰਮਾ 17 ਜਨਵਰੀ, 2026, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ, ਆਲਸ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ।
ਟੌਰਸ - ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ 17 ਜਨਵਰੀ, 2026, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਮ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਮ ਰਹੇਗਾ।
ਮਿਥੁਨ - ਚੰਦਰਮਾ 17 ਜਨਵਰੀ, 2026, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖ ਵਧੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਵਧੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਓਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਕ - ਚੰਦਰਮਾ 17 ਜਨਵਰੀ, 2026, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਿੰਘ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 17 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਦਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ।
ਕੰਨਿਆ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 17 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ।
ਤੁਲਾ - ਚੰਦਰਮਾ 17 ਜਨਵਰੀ, 2026, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇੜਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਚੰਦਰਮਾ 17 ਜਨਵਰੀ, 2026, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਅੱਜ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਧਨੁ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 17 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੰਮ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਮਕਰ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 17 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਕੁੰਭ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 17 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।
ਮੀਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ 17 ਜਨਵਰੀ, 2026, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।