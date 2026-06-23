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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਵਾਂਟੇਡ ਬਦਮਾਸ਼ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਢੇਰ, ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੀ ਸੰਬੰਧ

ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

NOTORIOUS CRIMINAL SATPAL
ਬਦਨਾਮ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਸਤਪਾਲ ਉਰਫ਼ ਸੱਤੂ ਢੇਰ! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 23, 2026 at 8:22 PM IST

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ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ: ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਤਪਾਲ ਉਰਫ਼ ਸੱਤੂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਮਾਫੀਆ ਡੌਨ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਬਦਨਾਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਤਪਾਲ ਉਰਫ਼ ਸੱਤੂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (SOG) ਟੀਮ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

NOTORIOUS CRIMINAL SATPAL
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਵਾਂਟੇਡ ਬਦਮਾਸ਼ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਢੇਰ! (ETV Bharat)

ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਜੇ ਗੌੜ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅੰਕਿਤ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਖਮੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਚ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਖਮੀ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਸਤਪਾਲ ਉਰਫ਼ ਸੱਤੂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

NOTORIOUS CRIMINAL SATPAL
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਵਾਂਟੇਡ ਬਦਮਾਸ਼ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਢੇਰ! (ETV Bharat)

ਸਤਪਾਲ ਉਰਫ਼ ਸੱਤੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਸਤਪਾਲ ਉਰਫ਼ ਸੱਤੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।

19 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਔਰਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

NOTORIOUS CRIMINAL SATPAL
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਵਾਂਟੇਡ ਬਦਮਾਸ਼ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਢੇਰ! (ETV Bharat)

ਸਤਪਾਲ ਉਰਫ਼ ਸੱਤੂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ

ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਤਪਾਲ ਉਰਫ਼ ਸੱਤੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ। 1,000 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ। ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸਨੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਮਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ: ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

NOTORIOUS CRIMINAL SATPAL
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਵਾਂਟੇਡ ਬਦਮਾਸ਼ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਢੇਰ! (ETV Bharat)

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਨਾਮ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਸਤਪਾਲ ਉਰਫ਼ ਸੱਤੂ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ, 2010 ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰਠ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਣਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਕੀਪੈਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਚੌਕੀਆਂ।

ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਔਰਾ ਕਾਰ, ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ, ਕਾਰਤੂਸ, ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

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CRIMINAL SATPAL ALIAS SATTU
SATPAL ALIAS SATTU GUN DOWNED
NOTORIOUS CRIMINAL SATPAL
ਬਦਨਾਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਤਪਾਲ
NOTORIOUS CRIMINAL SATPAL

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