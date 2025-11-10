ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ
ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਸ਼ਸ਼ਥੀ ਤਿਥੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
Published : November 10, 2025 at 6:21 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 10 ਨਵੰਬਰ, 2025, ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਸ਼ਸ਼ਠੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਮੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਥੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
10 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
- ਮਹੀਨਾ: ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ਾ
- ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਸ਼ਸ਼ਤੀ
- ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
- ਤਰੀਕ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਸ਼ਸ਼ਠੀ
- ਯੋਗਾ: ਪ੍ਰਾਪਤੀ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਪੁਨਰਵਸੁ
- ਕਰਨ: ਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਿਥੁਨ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਲਾ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 06:49 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 05:57 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਰਾਤ 10:15 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 11:47 ਵਜੇ
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 08:12 ਤੋਂ 09:36
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 10:59 ਤੋਂ 12:23 ਤੱਕ
ਇਹ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਲਈ ਚੰਗਾ
ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਸੁ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 20:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 3:20 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਅਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਦੌਰਾਨ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਸਵੇਰੇ 8:12 ਤੋਂ 9:36 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।