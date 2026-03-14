ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਨ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
14 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ, ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਸ਼ਾਧਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਸਥਾਈ ਸਫਲਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
Published : March 14, 2026 at 10:01 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 14 ਮਾਰਚ, 2026, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਦੋਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੈਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਿਨ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਚੈਤਰ
- ਪੰਦਰਵਾੜਾ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਸ਼ਮੀ
- ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ
- ਤਿਥੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਸ਼ਮੀ
- ਯੋਗ: ਵਾਰਿਅਨ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਉੱਤਰਾਸਾਧ
- ਕਰਣਾ: ਵਿਸ਼ਟਿ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਧਨੁ
- ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਕੁੰਭ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ: 6:33 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ: 6:28 AM
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 4:10 AM (15 ਮਾਰਚ)
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 1:53 PM
- ਰਾਹੂਕਾਲ: ਸਵੇਰੇ 9:32 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 11:01 ਤੱਕ
- ਯਮਗੰਢ: 14:00 PM ਤੋਂ 15:29 PM
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਾਰੀਖ
ਅੱਜ, 14 ਮਾਰਚ, 2026, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਚੈਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੇਵਤਾ, ਜੁਪੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਥਾਈ ਸਫਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ
ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਸ਼ਾਧ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 26:40 ਤੋਂ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਿਸ਼ਵਦੇਵ ਹੈ। ਖੂਹ ਪੁੱਟਣਾ, ਨੀਂਹ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਸਮਾਂ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਸ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੁਕਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9:32 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:01 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤਾ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।