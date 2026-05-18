ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਮੁਲਤਵੀ

ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸੌਭਰੀ ਕੁੰਡ ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ, ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 18, 2026 at 11:33 AM IST

ਮਥੁਰਾ: ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਕੇਲੀਕੁੰਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਦਿ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭੀੜ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਹਿਤ ਕੇਲੀ ਕੁੰਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕਾਂਤ ਪ੍ਰਵਚਨ ਅਤੇ ਪਦਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਮਾਰ ਹਨ

ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ, ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਦਯਾਤਰਾ ਸਵੇਰੇ 3:00 ਵਜੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਪਤੀ ਰਾਜ ਕੂੰਦਰਾ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੀ (Photo Credit; ETV Bharat)

20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਲਸਿਸ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਤ, ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਇਲਸਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਡਾਇਲਸਿਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ

ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਤ, ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਦੇ ਸਹਿ-ਸਰਕਾਰਿਆਵਾਹ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਹਿਤ ਕੇਲੀ ਕੁੰਜ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਏਕਾਂਤ ਵਰਤ ਉਪਾਧਿਆਤਰਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਭਗਤੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ।

ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਧਿਰੇਂਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ (Photo Credit; ETV Bharat)

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕ ਮਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਸ਼ਰਮ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

