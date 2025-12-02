Explainer: ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ 'ਚ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ "ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ" ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਐਪਲ, ਸੈਮਸੰਗ, ਸ਼ੀਓਮੀ (Xiaomi), ਓਪੋ (Oppo)ਅਤੇ ਵੀਵੋ (Vivo) ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਤਾਂ, ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ...
ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਉਪਯੋਗ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਗਾਸਸ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸੀ ਐਪ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਲੀ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ?
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ (90 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਕੀ ਹੈ
ਇਹ ਐਪ 2023 ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' ਐਪ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਐਪ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
ਇਹ DoT ਐਪ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ। ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ OTP ਤਸਦੀਕ (OTP Verification) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜਾ
ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 28.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 900,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।