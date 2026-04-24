ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੋਟ, ਕਿਹਾ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ
ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੋਟ ਜਿੱਤਿਆ,ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ "ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ 3Cs ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।"
Published : April 24, 2026 at 3:21 PM IST
ਪਟਨਾ (ਬਿਹਾਰ): ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੋਟ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 201 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੋਟ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸੀ: ਅਪਰਾਧ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
#WATCH पटना, बिहार: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में विश्वास मत पेश किया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 24, 2026
"ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ..."
ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿਲੋਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੋ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਦਾ।"
"ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਦੋ ਵਾਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।" - ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਬਿਹਾਰ
"ਮੈਂ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1999 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਮਾਧਵ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪਰ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਭੇਜਦੀ
ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਭੇਜਦੀ।
ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 29 ਭੈਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 122 ਔਰਤਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਭੇਗੀ।
ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜ਼ੋਨਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਾਂਗਾ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ 'ਤੇ, ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲੀਪ ਜੈਸਵਾਲ, ਵਿਜੇ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਰਾਵਗੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜ਼ੋਨਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਾਂਗਾ।
#Live : बिहार की महान जनता की सेवा ही मेरा धर्म है और कर्म भी है ... प्रणाम बिहार— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) April 24, 2026
ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਬੀਮੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ, ਨਵਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, 11 ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਿਆਰਾਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।