1999 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ... ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ?
ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
Published : April 14, 2026 at 9:02 PM IST
ਪਟਨਾ (ਬਿਹਾਰ): ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨਾਲ, "ਸਮਰਾਟ ਯੁੱਗ" ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਰਾਟ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਰਾਟ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਸਮਰਾਟ
ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मुझ पर विश्वास जताते हुए #भाजपा_बिहार_विधानमंडल_दल के #नेता का दायित्व सौंपने पर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) April 14, 2026
यह मेरे लिए केवल एक पद नहीं, बल्कि बिहार की जनता की सेवा, उनके विश्वास और सपनों को साकार करने का एक पवित्र अवसर है। मैं…
ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
16 ਨਵੰਬਰ, 1968 ਨੂੰ ਮੁੰਗੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਖਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ਼ਕੁਨੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਕੁਨੀ ਚੌਧਰੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਨ। ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰੇਰੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਜੇਡੀਯੂ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਂਝੀ ਧੜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਕੁਨੀ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਆਰਜੇਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ 1990 ਵਿੱਚ ਆਰਜੇਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 1999 ਦੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ 2000 ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਪਰਬੱਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਸੱਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਜੇਡੀਯੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਦੇ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2018 ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 2019 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਸੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। 2024 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2025 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲਈ ਥਾਂ
ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ।
ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖੀ। 2018 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਿਆ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ, ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐਮਐਲਸੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸਮਰਾਟ ਕਿਉਂ?
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਗੂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਵ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਲਵ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਅਤੇ ਕੁਰਮੀ ਦੋਵੇਂ ਜਾਤੀਆਂ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੁਰਮੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਕੋਇਰੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਕੁਰਮੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 2.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 4.27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕੁੱਲ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੋਵਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਮਾਧਵ ਝਾਅ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਭਾਜਪਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ।
"ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।" - ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
"ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ"
ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
"ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।" ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। - ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਿਥਲੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ। ਬਦਲਾਅ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।