ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਣੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ? ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 32 ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋਂ...
ਬਿਹਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੁੱਲ 32 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
Published : May 7, 2026 at 5:17 PM IST
ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 32 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਪਟਨਾ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਤ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਕੋਟੇ ਦੇ 15 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੱਤ ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇੇ ਮੰਤਰੀ
1. ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਯਾਦਵ - ਓ.ਬੀ.ਸੀ.
ਬਿਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਮਕ੍ਰਿਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾਨਾਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਰਾਮਕ੍ਰਿਪਾਲ ਯਾਦਵ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਬੀਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
2. ਕੇਦਾਰ ਗੁਪਤਾ - ਕਾਨੂੰ/ਈ.ਬੀ.ਸੀ.
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਪਤਾ ਕੁਢਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਯ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਨਿਤੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ - ਬ੍ਰਾਹਮਣ
ਨਿਤੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮਧੁਬਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਝਾਂਝਰਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
4. ਮਿਥਲੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ - ਬ੍ਰਾਹਮਣ
ਮਿਥਲੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਕੁੰਠਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਿਥਲੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
5. ਰਮਾ ਨਿਸ਼ਾਦ - ਈ.ਬੀ.ਸੀ. / ਮੱਲਾਹ
ਰਮਾ ਨਿਸ਼ਾਦ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਔਰਾਂਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੱਲਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
6. ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ - ਭੂਮਿਹਰ
ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਲਖੀਸਰਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੂਮਿਹਾਰ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
7. ਦਿਲੀਪ ਜੈਸਵਾਲ - ਓ.ਬੀ.ਸੀ.
ਦਿਲੀਪ ਜੈਸਵਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਅਰਰਿਆ-ਪੂਰਨਿਆ-ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੈਸ਼ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
8. ਪ੍ਰਮੋਦ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ - ਈ.ਬੀ.ਸੀ.
ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਿੰਘ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਰਫੀਗੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਡੀਯੂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
9. ਲਖੇਂਦਰ ਪਾਸਵਾਨ - ਦਲਿਤ
ਲਖੇਂਦਰ ਪਾਸਵਾਨ ਪਾਟੇਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਸਵਾਨ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਲਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹਨ।
10. ਸੰਜੇ ਟਾਈਗਰ - ਰਾਜਪੂਤ
ਸੰਜੇ ਟਾਈਗਰ ਆਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
11. ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ - ਭੂਮਿਹਰ
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ ਬਿਹਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਭੂਮਿਹਾਰ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
12. ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰਾਮ - ਦਲਿਤ
ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰਾਮ ਪੱਛਮੀ ਚੰਪਾਰਣ ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰਾਮ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
13. ਰਾਮਚੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ - ਵੈਸ਼ਯ
ਰਾਮਚੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਰਭੰਗਾ ਦੇ ਹਯਾਘਾਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੈਸ਼ਯ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
14. ਅਰੁਣ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ - ਸੁਧੀ/ਈ.ਬੀ.ਸੀ
ਮਧੁਬਨੀ ਦੀ ਖਜੌਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਸੀਟ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
15. ਸ਼੍ਰੇਅਸੀ ਸਿੰਘ - ਰਾਜਪੂਤ
ਸ਼੍ਰੇਅਸੀ ਸਿੰਘ ਜਮੁਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸੀ ਸਿੰਘ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਡੀਯੂ ਕੋਟੇ ਦੇ 13 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ, ਤਿੰਨ ਦਲਿਤ, ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਈਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਠ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੇਡੀਯੂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ
1. ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ - ਕੁਰਮੀ/ਓ.ਬੀ.ਸੀ.
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਰਮੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ/ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
2. ਸ਼ਵਰਣ ਕੁਮਾਰ - ਕੁਰਮੀ/ਓ.ਬੀ.ਸੀ.
ਸ਼ਵਰਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਰਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਵਰਣ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲੰਦਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
3. ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਧਰੀ - ਦਲਿਤ
ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
4. ਲੇਸੀ ਸਿੰਘ - ਰਾਜਪੂਤ
ਲੇਸੀ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਮਦਾਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਸੀ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
5. ਮਦਨ ਸਹਨੀ - ਮੱਲਾਹ/ਈ.ਬੀ.ਸੀ.
ਮਦਨ ਸਾਹਨੀ ਦਰਭੰਗਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੱਲਾਹ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
6. ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ - ਦਲਿਤ
ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੋਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
7. ਜਮਾ ਖਾਨ - ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ
ਜਮਾ ਖਾਨ ਕੈਮੂਰ ਦੀ ਚੈਨਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਉਹ 2020 ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਜੇਡੀਯੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮਾ ਖਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹਨ।
8. ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ - ਕੋਈਰੀ/ਓ.ਬੀ.ਸੀ
ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਭੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਗਦੀਸ਼ਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਕੋਇਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇਡੀਯੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
9. ਸ਼ੀਲਾ ਮੰਡਲ - ਧਾਨੁਕ/ਈ.ਬੀ.ਸੀ
ਸ਼ੀਲਾ ਮੰਡਲ ਮਧੂਬਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫੁਲਪਾਰਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਨੁਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਸ਼ੀਲਾ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
10. ਦਾਮੋਦਰ ਰਾਵਤ - ਧਨੁਕ/ਈ.ਬੀ.ਸੀ
ਦਾਮੋਦਰ ਰਾਵਤ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਝਝਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਉਹ ਧਾਨੁਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
11. ਬੁਲੋ ਮੰਡਲ - ਗੰਗੋਟਾ/ ਈ.ਬੀ.ਸੀ
ਆਰਜੇਡੀ ਤੋਂ ਜੇਡੀਯੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬੁਲੋ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲੋ ਮੰਡਲ ਗੰਗੋਟਾ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ ਨਵਗਛਿਆ ਦੇ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜੇਡੀਯੂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ।
12. ਰਤਨੇਸ਼ ਸਦਾ - ਦਲਿਤ
ਰਤਨੇਸ਼ ਸਦਾ ਨੂੰ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਤਨੇਸ਼ ਸਦਾ ਸਹਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੋਨਬਰਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।
13. ਸ਼ਵੇਤਾ ਗੁਪਤਾ - ਵੈਸ਼ਯਾ/ਓ.ਬੀ.ਸੀ
ਸ਼ਵੇਤਾ ਗੁਪਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ।
LJP(R)
ਸੰਜੇ ਪਾਸਵਾਨ - ਦਲਿਤ
ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਦੀ ਬਾਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਐਲਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਪਾਸਵਾਨ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ - ਰਾਜਪੂਤ
ਮਹੂਆ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਮ
ਸੰਤੋਸ਼ ਮਾਂਝੀ - ਦਲਿਤ
ਸੰਤੋਸ਼ ਮਾਂਝੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਆਰਐਲਐਮ-
ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ - ਕੋਇਰੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ (ਆਰਐਲਐਮ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋਇਰੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਕੋਇਰੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਭੂਮਿਹਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਿਜੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।