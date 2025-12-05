ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ : ਪੁਤਿਨ
ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦਿਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Published : December 5, 2025 at 1:39 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਓ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ ਪੜ੍ਹੋ।
ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਹੈ। 23ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ।
#WATCH | Delhi | Russian President Vladimir Putin and President Droupadi Murmu shake hands at the forecourt of Rashtrapati Bhavan. The Russian President and PM Narendra Modi also shake hands. pic.twitter.com/Uuv9d3dCuq— ANI (@ANI) December 5, 2025
ਭਾਰਤ ਮਜਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪਤਿਨ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ "ਨਕਲੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ" ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ - ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,"।
#WATCH | Delhi | Russian President Vladimir Putin leaves from the forecourt of Rashtrapati Bhavan, where he was given a Guard of Honour.— ANI (@ANI) December 5, 2025
President Droupadi Murmu and PM Narendra Modi with the Russian President, before he departed from here.
(Video: DD) pic.twitter.com/hHUz9c9wXc
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਈਂਧਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ"। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਖੁਦ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ,"।
ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਾਸਕੋ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। "ਖੈਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਰੂਸੀ ਤੇਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,"। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।
"ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਸਗੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,"।
ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ, ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ, ਉਹ (ਟਰੰਪ) ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। "ਪਰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ, ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ "ਸਾਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੱਲ ਵੀ ਹਨ,"। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ,"।
"ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ S-400 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੈਚ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਧਰ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ''। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਇਹ ਫੌਜੀ-ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,"।