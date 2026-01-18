ETV Bharat / bharat

ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ, 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬੇੱਹਦ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।

Cockfighting Arena Madhya Pradesh
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 18, 2026 at 2:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮਛਲੀਪਟਨਮ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਖਾੜੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਉੱਪੁਲੂਰੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਜੂਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਥੋਟਲਾਵਲੂਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੋਲਾਪੱਲੀ ਮਧੂ ਨੇ ਕਾਂਕੀਪਾਡੂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਪੁਲੂਰੂ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਏ ਦਾ ਤਾਸ਼ ਦਾ ਖੇਡ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੇਡ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਜੂਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਗਿਆ। ਮਧੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜੂਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

11 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ

ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, 11 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਧੂ ਦਾ ਗੋਪੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਪੁਲੁਰੂ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਹਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ

ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਡਲਾਵੱਲੇਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁਰਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਚਾਕੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਘੰਟਾਸਲਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਲੰਕਾਪੱਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਪਰੀ। ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਘੰਟਾਸਲਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਲੰਕਾਪੱਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਜੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

TAGGED:

COCKFIGHTING ARENAS
COCKFIGHTING
ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ
RUCKUS DURING COCKFIGHTING
ANDHRA PRADESH COCKFIGHT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.