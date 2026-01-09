ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ: ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ; ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ BJP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।
Published : January 9, 2026 at 1:50 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਜੀਵ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਜੀਵ ਝਾਅ ਨੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
#WATCH दिल्ली | MCD हाउस में बीजेपी पार्षदों ने दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के खिलाफ उनके उस बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कथित तौर पर गुरु तेग बहादुर जी का अपमान किया गया था। AAP पार्षदों ने कपिल मिश्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग… pic.twitter.com/mdplJ4cHFk— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 9, 2026
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ (ਵਿਰੋਧੀ) ਲੋਕ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ) ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ; ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 11 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਪੰਜਾਬ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਆਪ) ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ: ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਖੁਦ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।"
#WATCH | दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, " मैंने पहले ही कहा था कि ये(विपक्ष) लोग (प्रदूषण पर) चर्चा करने से भागेंगे। सदन शुरू होते ही विपक्ष के सभी लोग भाग गए. विपक्ष की नेत्री आतिशी पहुंची नहीं, दिल्ली के प्रति उनकी गंभीरता आप देख सकते हैं। दिल्ली 11 साल राज… pic.twitter.com/6eZHjhMYWF— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 9, 2026
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ 'ਆਪ' ਮੈਂਬਰਾਂ - ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਝਾਅ - ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਬੋਧਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਦਾ ਹਮਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 'ਆਪ' ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਆਪ' ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ... ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ।"
#WATCH | AAP MLAs stage a protest in the assembly against the Delhi government.— ANI (@ANI) January 9, 2026
AAP MLA Sanjeev Jha says, " there are various issues in delhi, law and order, contaminated water, yamuna, pollution and to avoid these problems, bjp has made a fraudulent video and dragged the name… pic.twitter.com/ITV5vUekOz
ਐਮਸੀਡੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਸੀਡੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ 'ਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਚੇ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
#WATCH दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र पर कहा, " केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का फेलियर फिर सामने आया है। aap जिस प्रकार से चर्चाओं से भाग रही है जिस प्रकार से ये लोग प्रदूषण पर चर्चा करने से भागने की कोशिश की वो aap के शासन का दिवालियापन दिखता है...अब जब… pic.twitter.com/gCtRiAdizt— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 9, 2026
ਮੇਅਰ ਰਾਜਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੰਗਾਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਦੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੇਅਰ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।