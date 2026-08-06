RSS ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ 'GEN Z 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ'
ਜੇਨ ਜੀ ਅਤੇ ਜੇਨ ਅਲਫ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
Published : August 6, 2026 at 10:48 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਨ ਜੀ ਅਤੇ ਜੇਨ ਅਲਫ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On influence of social media on Gen Z and Gen Alpha and how should India tackle it, RSS chief Mohan Bhagwat says, "Forming rules is alright but it succeeds when attitude changes. Otherwise, there are so many laws already. Laws are effective when… pic.twitter.com/KlxhhrGVgv— ANI (@ANI) August 6, 2026
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟੂ ਯੂਨਾਈਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼' (IIMUN) ਦੇ 15ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 'Gen-Z' ਅਤੇ 'Gen-Alpha' ਦੇ ਲਗਭਗ 2,000 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮਤੀ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ।"
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ, ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਲਫ਼ਾ "ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ" ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ - ਦੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
'ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ
ਜਦੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ" ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਜੇਨ ਜੀ ਅਤੇ 'ਜੇਨ ਅਲਫ਼ਾ' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ 'ਜੇਨ ਜੀ' ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ 'ਜੇਨ ਜੀ' ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ - 'ਜੇਨ ਜੀ' ਅਤੇ 'ਜੇਨ ਅਲਫ਼ਾ' - ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।"
ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ... ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ) ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
'ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ'
"ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਰਾਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ - ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਕਰਾਅ ਘੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਈ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਿਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ - ਇਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕ ਹੈ।"