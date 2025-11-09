ETV Bharat / bharat

‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ’

ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।

RSS CHIEF MOHAN BHAGWAT
ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ (IANS)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 9, 2025 at 2:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੇ "ਸਵਧਰਮ" ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।"

"ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰੂਪ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰੂਪ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ,"। "ਸਾਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ 1.42 ਅਰਬ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦਵੀ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਿਕ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "'ਹਿੰਦੂ' ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 'ਹਿੰਦੂ' ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

"ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਲੀ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਸੋਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"

ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇਣਾ

ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਗਲਤ ਅਨੁਵਾਦ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਧਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਅਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਸੰਘ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ: ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ

ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਰ ਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਘ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

"ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਲੋਚਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

'ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ': ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ

ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।" ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 'ਹਿੰਦੂ' ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ"। ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਬੰਧ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਟੀਚਾ ਉਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

TAGGED:

BENGALURU RSS CHIEF
MOHAN BHAGWAT SANGH JOURNEY
ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ
ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਬੰਗਲੁਰੂ
RSS CHIEF MOHAN BHAGWAT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ, ਢਿੱਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਫ਼

ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਬਚਾਅ?

'ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ' ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਜਾਣੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼

ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸੇਵਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.