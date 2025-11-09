‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ’
ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।
Published : November 9, 2025 at 2:36 PM IST
ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੇ "ਸਵਧਰਮ" ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
#WATCH | Bengaluru | Addressing at the 100 Years of Sangh Journey: New Horizons, 2-Day Lecture Series, RSS Chief Mohan Bhagwat says, " in the entire country, there is no 'ahindu'. all the muslims and christians, are also descendants of the same ancestors, they don't know it, or… pic.twitter.com/asNjGqHMv3— ANI (@ANI) November 9, 2025
ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।"
"ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰੂਪ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰੂਪ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ,"। "ਸਾਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ 1.42 ਅਰਬ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਨ।"
#WATCH | Bengaluru | Addressing at the 100 Years of Sangh Journey: New Horizons, 2-Day Lecture Series, RSS Chief Mohan Bhagwat says, " hindus are responsible for bharat. it is not that british gave us nationhood. we are an ancient nation... every nation has its core culture. what… pic.twitter.com/9e9fI7MXvz— ANI (@ANI) November 8, 2025
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦਵੀ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਿਕ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "'ਹਿੰਦੂ' ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 'ਹਿੰਦੂ' ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਲੀ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਸੋਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"
#WATCH | Bengaluru | Addressing at the 100 Years of Sangh Journey: New Horizons, 2-Day Lecture Series, RSS Chief Mohan Bhagwat says, " when an organised force is raised in the form of sangh, it does not want power or prominence in society. it just wants to serve organised society… pic.twitter.com/gmI8IiM5yO— ANI (@ANI) November 8, 2025
ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇਣਾ
ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਗਲਤ ਅਨੁਵਾਦ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਧਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਅਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
Bengaluru, Karnataka: RSS Chief Mohan Bhagwat says, " in the sangha, we have full-time devoted pracharaks, called pracharikas in the samiti... whatever our swayamsevaks do for society, men and women work together at the execution level, decision-making and leadership..." pic.twitter.com/w9BttjYeYM— IANS (@ians_india) November 9, 2025
ਸੰਘ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ: ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ
ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਰ ਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਘ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
"ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਲੋਚਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
'ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ': ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ
ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।" ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 'ਹਿੰਦੂ' ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ"। ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।
Bengaluru, Karnataka: RSS Chief Mohan Bhagwat says, " sangha started in 1925 and from the beginning, we had to provide for it ourselves. the current system emphasizes work and contributions, but as dr. hedgewar said, 'sangha is ours.' just as i would not beg for funds to marry my… pic.twitter.com/2ypDH1uKdi— IANS (@ians_india) November 9, 2025
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਬੰਧ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਟੀਚਾ ਉਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।"