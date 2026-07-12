ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਅਚਾਨਕ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣਿਆ, ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ 7 ਅਰਬ ਰੁਪਏ
ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 7 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੇਖਿਆ। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ...
Published : July 12, 2026 at 9:33 PM IST
ਬਿਹਾਰ: ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ , ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 200 ਤੋਂ 400 ਸੌ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ :
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ, ਜੋ ਆਪਣੀ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈਲੇਂਸ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੇ।
'ਬਕਾਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ'
ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ₹759 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਗਯਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੇਲਾਹਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਐਸਪੀ ਸੈਂਟਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ₹1,000 ਕਢਵਾਏ। ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸਜ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਸੀਐਸਪੀ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ :
ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੀਐਸਪੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ₹7,596,951,951.16 (ਲਗਭਗ ₹7.6 ਬਿਲੀਅਨ) ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ।
ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ :
ਚਿੰਤਤ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
"ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ 759 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੀਏ" - ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ, ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ
ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ:
ਦੂਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲਈ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।