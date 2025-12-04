ETV Bharat / bharat

ਸੁੰਦਰਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 'ਸਾਈਕੋ ਕਿੱਲਰ', ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ

ਸੁੰਦਰਤਾਂ ਤੋਂ ਨਫਰਤ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਭਤੀਜਾ ਸਣੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

Rohtak police arrest psycho killer woman
ਸਾਈਕੋ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ((ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 4, 2025 at 5:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਪਾਣੀਪਤ (ਹਰਿਆਣਾ): ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹੱਸਮਈ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਆਖਰਕਾਰ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੋਰੋਗੀ ਔਰਤ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਔਰਤ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 'ਸਾਈਕੋ ਕਿੱਲਰ' ((ETV Bharat))

1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "1 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਨੌਲਥਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੱਬ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਐਸਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਐਸਪੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਈਮ ਟੀਮ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨਵੀਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਵਿਧੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਲੂਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੜਕੀ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਈ ਗਈ।"

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਐਸਪੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਔਰਤ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਸਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਭਵਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"

ਚਾਰ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਪਾਣੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਔਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਤਲ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਲਥਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

TAGGED:

PANIPAT SERIAL KILLER WOMAN
PANIPAT CHILD MURDER CASE
PANIPAT PSYCHO PSYCHO WOMAN KILLER
ਸਾਈਕੋ ਔਰਤ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ
PANIPAT WOMAN KILLS CHILDREN

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.