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ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਢਾਬਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਬੋਟ ਪਰੋਸਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ...

ਇਸ ਢਾਬੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਰੋਬੋਟ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਖਾਸ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ...

SONIPAT ROBOT FOOD SERVICE
ਸੋਨੀਪਤ ਮੂਰਥਲ ਰੋਬੋਟ ਵੇਟਰ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 17, 2026 at 2:51 PM IST

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ਸੋਨੀਪਤ/ਹਰਿਆਣਾ: ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਮੂਰਥਲ ਵਿੱਚ ਢਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਬੋਟ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਨੂ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਬੋਟ (Etv Bharat)

ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਰੋਬੋਟ

ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਢਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਰੋਬੋਟ ਮੰਗਵਾਏ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਮੇਨੂ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਰੋਬੋਟ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਰੇਟ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਪਹੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਬਣੇ ਰੋਬੋਟ

ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਫਾਈਬਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗਾਹਕ ਲੈ ਰਹੇ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ

ਗਾਹਕ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਗਾਹਕ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੂਰਥਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੋਰਜ਼ਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੇਨ ਨਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖਾਣਾ

ਢਾਬਾ ਮੈਨੇਜਰ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ, ਰੇਲਗੱਡੀ ਜਰੀਏ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਬੋਟ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਹਾਈਟੈਕ ਸਰਵਿਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ

ਢਾਬੇ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਦੇ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੂਰਥਲ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਰੌਂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਬੋਟ ਸੇਵਾ ਵੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

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SONIPAT ROBOT FOOD SERVICE

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