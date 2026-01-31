ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ SBI ATM 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ

ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ SBI ATM 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ
SBI ATM ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
Published : January 31, 2026 at 1:50 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਕੋਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।
'ਨਕਦੀ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਖੋਹਿਆ'
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੈਰਤਾਬਾਦ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਸ਼ਿਲਪਾਵੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 6:50 ਤੋਂ 7:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮਪੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਰਾਸ਼ਿਦ ਐਸਬੀਆਈ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਡੀਸੀਪੀ ਸ਼ਿਲਪਾਵੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਬੈਗ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਨਕਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ।
'6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਕੇ ਫਰਾਰ'
ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਦ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਲੁਟੇਰੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਦ ਤੋਂ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ।'
'ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ'
ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਓਸਮਾਨੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹ ਮਿਲੇ। ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।