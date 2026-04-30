ਔਰਤ ਦੇ ਪੈਰ ਵੱਢ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈ ਗਏ ਲੁਟੇਰੇ
ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪੈਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੜੇ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : April 30, 2026 at 8:46 PM IST
ਗੁਜਰਾਤ/ਛੋਟਾ ਉਦੈਪੁਰ: ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੈਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੜੇ ਲੁੱਟ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਸਵਾੜੀ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਬੋਰੀਆਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 65 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦਤਰੀਬੇਨ ਭੀਮਾਭਾਈ ਭੀਲ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਤਰੀਬੇਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ।
ਦਤਰੀਬੇਨ ਭੀਮਾਭਾਈ ਭੀਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੜੇ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਸਵਾੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। – ਆਈ.ਐਮ. ਝਾਲਾ, ਪੀਆਈ, ਨਸਵਾੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਤਰੀਬੇਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ਼ਨ ਭੀਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਨਸਵਾੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।