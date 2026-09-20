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ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਥਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਬ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ (ਰੋਡ ਰੇਜ) ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੈਕਟਰ 38 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੈਕਟਰ 89 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ।

ROAD RAGE IN GURUGRAM
ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 20, 2026 at 5:56 PM IST

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ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (ਹਰਿਆਣਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਰੋਡ ਰੇਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੈਕਟਰ 38 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਲੇਨੋ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਲੇਨੋ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੈਬ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਖੇੜਕੀ ਦੌਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਟੱਕਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੀਆਰਓ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰੋਡ ਰੇਜ ਵੀਡੀਓ (ETV Bharat)

ਸੈਕਟਰ 89 ਵਿੱਚ ਥਾਰ ਨੇ ਕੈਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 89 ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੈਬ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਕੈਬ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ, ਦੋਵੇਂ ਫਰੰਟ ਏਅਰਬੈਗ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਟੱਕਰ ਕੈਬ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪਿਡੋ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੈਬ ਪਹੁੰਚੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੈਬ ਨੂੰ ਥਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਬ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।

ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਟੱਕਰ

ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਥਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਬ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਅਗਲੇ ਏਅਰਬੈਗ ਫਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਖੇੜਕੀ ਦੌਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਥਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਗੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

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GURUGRAM POLICE BALENO CAR ACCIDENT
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ROAD RAGE
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਰੇਜ
GURUGRAM ROAD RAGE

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