ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ: ਬੱਜਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਣ ਕਾਰਨ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜਖਮੀ

ਰੰਗਾਰੇਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ।

Road accident telangana
ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ: ਬੱਜਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਣ ਕਾਰਨ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 3, 2025 at 9:58 AM IST

Updated : November 3, 2025 at 10:05 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰੰਗਾਰੇਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਜਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਿੱਪਰ ਟਰੱਕ ਤੰਦੂਰ ਡਿਪੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਰੰਗਾਰੇਡੀ ਜਿਲਾਚੇਵੇਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾਗੁਡਾ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਬੱਜਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕਈ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਆਦਮੀ, 9 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਤੰਦੂਰ ਡਿਪੂ 'ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਿੱਪਰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਬੱਜਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 70 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਬੀਜਾਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੇਵੇਲਾ-ਵਿਕਾਰਾਬਾਦ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਰੁਕ ਗਏ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਸੀਐਮ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਐਸ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਟਿੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਟਿੱਪਰ ਇੱਕ ਭਾਰੀ-ਡਿਊਟੀ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜੋ ਰੇਤ, ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਝੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੰਜਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ।

