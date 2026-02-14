ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ: ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ, 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਖਾਟੂਸ਼ਿਆਮ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ

ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ: ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ, 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਖਾਟੂਸ਼ਿਆਮ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ
ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : February 14, 2026 at 12:56 PM IST
ਜੈਪੁਰ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਕਸੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 52 'ਤੇ ਟਿਗਾਰੀਆ ਮੋੜ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਣੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਡੰਪਰ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਰ ਜਬਲਪੁਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਪੁਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਟਿਗਾਰੀਆ ਮੋੜ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਾਰ ਕੋਟਾ-ਜੈਪੁਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਡੰਪਰ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਈਆਂ। ਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ (55), ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੀਯੂਸ਼, ਬਬਲੂ ਰਜਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਜਕ ਰਾਹੁਲ, ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨੂ ਸਾਰੇ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰਜਕ ਰਾਹੁਲ ਖੇਰਮਾਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਬਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਟੂਸ਼ਿਆਮਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਰੇਸ਼ਮਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਧੀ ਪਲਕ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜੈਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮਜੀ ਮੰਦਿਰ (ਰਿੰਗਸ, ਸੀਕਰ) ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸ਼ਾਨੂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਰਜਕ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਕ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਸੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ
ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਸੂ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।"
ਚੀਕਾਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ
ਟੱਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹਗੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਘਦੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲਈ ਦੌੜੇ। ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਡੂਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਡੂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 48 'ਤੇ ਦਾਤਰੀ ਨੇੜੇ ਅਚਾਨਕ ਟਾਇਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਪਿਕਅੱਪ ਟਰੱਕ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਚੌਧਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।
ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡੂਡੂ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।