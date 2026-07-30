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ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ: ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਸਨ। ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ।

Road accident at haryana
ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 30, 2026 at 2:31 PM IST

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ਰੋਹਤਕ/ਹਰਿਆਣਾ: ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹਾਈਵੇਅ 152-ਡੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਕ ਟਾਟਾ ਪੰਚ ਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਖਰਦੀ ਮੋੜ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਰਨੌਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ (ETV Bharat)

ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ

ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਟਾ ਪੰਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾਰਨੌਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਰਨੌਲ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਖਰਦੀ ਮੋੜ ਨੇੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰੋਹਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।"

ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਡਾਇਲ 112 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਾਮਲਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।"

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN ROHTAK
TATA PUNCH COLLIDES WITH TRUCK
ਹਰਿਆਣਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ
HARYANA ACCIDENT NEWS

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