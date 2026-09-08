ਵਧ ਰਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ... ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ 1.2 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚ, ਮੁੰਬਈ-ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ 10 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 2024 ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਾਧਾ
Published : September 8, 2026 at 8:49 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ.) ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਢਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 770 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਰ ਦਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.2 ਅਰਬ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
'ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਢਾਕਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
2024 ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਸਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਵਾਧਾ 6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਰਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਝੀਲਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2100 ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 3.4 ਤੋਂ 3.9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ 1880 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8-9 ਇੰਚ (21-24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ) ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁਣ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2100 ਤੱਕ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ 1 ਤੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਾ
ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 11,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਤੱਟ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 14 ਤੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਅਤੇ ਭਾਵਨਗਰ ਵਰਗੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸਥਾਈ ਡੁੱਬਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਟਵਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 1.2 ਅਰਬ ਜਾਨਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ, 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ 2050 ਤੱਕ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1.2 ਤੋਂ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਗ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਲਿਮੇਰਿਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ ਦੋ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਤੱਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। (mukesh.mishra@etvbharat.com)
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