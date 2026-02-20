'AI ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ'; ਜਾਣੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ PM ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ
ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਇੰਪੈਕਟ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
Published : February 20, 2026 at 1:46 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ "ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਇੰਪੈਕਟ ਸਮਿਟ 2026" ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਏਆਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ।"
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ "ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ" ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ "ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਇੰਪੈਕਟ ਸਮਿਟ 2026" ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਲੇਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੌਰੀ
ਸੁਨਕ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸੌਰੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਏਆਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।"
VIDEO | At India AI Summit, former UK PM Rishi Sunak (@RishiSunak) quips, " ai can do many things but can't fix delhi's traffic."#RishiSunak #Delhitraffic pic.twitter.com/mbM94ZGRkA— Press Trust of India (@PTI_News) February 19, 2026
ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਆਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ
ਸੁਨਕ ਨੇ ਯੂਪੀਆਈ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਨੀਂਹ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਆਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਈਸੀਸੀ ਟੈਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨਕ ਨੇ ਬਲੇਚਲੇ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਏਆਈ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਦਰਦ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਤੇ ਸੁਨਕ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਵੇਂ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੇਂਗਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੇ ਘੰਟਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਨਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਏਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।