74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਐਪ ਤੋਂ ਲੱਭੀ ਲਾੜੀ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਅਖੀਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : November 27, 2026 at 9:18 AM IST
ਰੀਵਾ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀਵਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 74 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।
'ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ'
ਦਰਅਸਲ, ਇਕੱਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਐਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਐਪ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰਤ ਨੇ 74 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰਤ ਨੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ 12 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ।
'ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ'
ਦਰਅਸਲ, ਰੀਵਾ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ 74 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਐਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ। ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਰਸਵਤੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਜੈਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਪੈਸੇ
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚਾਲ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਸਵਤੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਕਿਓਸਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਪੇਟੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
'12 ਲੱਖ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ'
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਚਾਨਕ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਜੈਨ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਸਵਤੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1930 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
'ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ'
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਿਤੇਂਦਰ ਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ 74 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"