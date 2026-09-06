ਬੱਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜੱਫ਼ੀ, ਟਾਇਰਾ ਨੂੰ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੂਕ ਹੋਏ ਡਰਾਈਵਰ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਬੱਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜੱਫ਼ੀ, ਟਾਇਰਾ ਨੂੰ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੂਕ ਹੋਏ ਡਰਾਈਵਰ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : September 6, 2026 at 3:49 PM IST
ਇਡੁੱਕੀ (ਕੇਰਲ): ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਦੀਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕੇਰਲ ਦੇ KSRTC ਡਰਾਈਵਰ ਪਾਲ ਕੁਰੀਅਨ ਦਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਾਅਸਰ ਡਰਾਈਵਰ ਪਾਲ ਕੁਰੀਅਨ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟਾਇਰਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ।
ਬੱਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜੱਫ਼ੀ
ਇਡੁੱਕੀ ਦੇ ਕੱਟੱਪਾਨਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪਾਲ ਬੱਸ ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਨਾਲ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ। ਇਸ ਬੱਸ ਨੇ ਪਾਲ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਪਾਲ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਪਾਲ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਿਪੂ 'ਤੇ ਬੱਸ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ।
ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ
ਪਾਲ ਕੁਰੀਅਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬੋਨਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵਾਂਗ ਦਬਾਇਆ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਲ ਨੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ।
ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇਹ ਸੱਚੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਂਗ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ।" ਪਾਲ ਕੁਰੀਅਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ।