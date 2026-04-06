ਤਲਾਕ ਮਗਰੋਂ ਧੀ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈਕੇ ਆਇਆ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮੇਰਠ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : April 6, 2026 at 11:22 AM IST
ਮੇਰਠ: ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਗੋਂ ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਢੋਲ ਨਾਲ ਧੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ "ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਡੋਟਰ" ਨਾਲ ਛਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਸਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ, ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮੇਰਠ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਰਮੀ ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਡੋਲੀ ਅਤੇ ਅਰਥੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬੋਝ
ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਪਿਤਾ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੀ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਧੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ'। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼:
ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੋਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨਾ ਨਜਿੱਠ ਸਕੋਗੀਆਂ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੱਸਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ:
ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਮਾੜੇ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਦੇਖੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ।"