ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ, ਗੁਜਰਾਤ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ

Gujarat Cabinet Expansion: ਨਵੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੀਵਾਬਾ ਜਡੇਜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Rivaba Jadeja sworn as a ministers
ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ (ANI)
Published : October 17, 2025 at 5:12 PM IST

ਗਾਂਧੀਨਗਰ (ਗੁਜਰਾਤ): ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ, 19 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਸੰਘਵੀ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਟੇਲ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Rivaba Jadeja sworn as a ministers
ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ANI)
Rivaba Jadeja sworn as a ministers
ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ANI)

ਲੱਗਭਗ ਬਦਲੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਚਾਰੀਆ ਦੇਵਵ੍ਰਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਜੁਨ ਮੋਧਵਾੜੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਮੋਧਵਾੜੀਆ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 16 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 26 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 19 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਅੱਠ ਓਬੀਸੀ, ਤਿੰਨ ਐਸਸੀ, ਚਾਰ ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਮੰਤਰੀ ਪਟੇਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹਨ।

ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਟਾਏ ਗਏ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੇਰਬਦਲ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਣਨੀਤਕ ਪੁਨਰਗਠਨ

ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 16 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ

ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 16 ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਟੇਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ

ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਸਾਵਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ-ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 182 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 15% ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ?

ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਪਟੇਲ, ਕਨੂਭਾਈ ਦੇਸਾਈ, ਕੁੰਵਰਜੀ ਬਾਵਲੀਆ, ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪੰਸਾਰੀਆ, ਪਰਸੋਤੰਬਾਈ ਓਧਵਜੀਭਾਈ ਸੋਲੰਕੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਸੰਘਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਹਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਿਵਾਬਾ ਜਡੇਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤ੍ਰਿਕਾਮ ਬਿਜਲ ਛਾਂਗਾ, ਸਵਰੂਪਜੀ ਸਰਦਾਰਜੀ ਠਾਕੋਰ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਾਲੀ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਪਟੇਲ, ਪੀ.ਸੀ.ਬਰੰਡਾ, ਦਰਸ਼ਨਾ ਵਾਘੇਲਾ, ਕਾਂਤੀਲਾਲ ਅਮ੍ਰਿਤੀਆ, ਕੁੰਵਰਜੀਭਾਈ ਬਾਵਾਲੀਆ, ਰਿਵਾਬਾ ਜਡੇਜਾ, ਅਰਜੁਨ ਮੋਧਵਾਡੀਆ, ਡਾ: ਪ੍ਰਦਿਊਮਨਾ ਵਾਜਾ, ਸੋਕਰਾਤਮ, ਪਰੂਸ਼ਿਕਨ, ਜੈਕਾਰਾਤਮਿਕ, ਡਾ. ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਮਨ ਸੋਲੰਕੀ, ਕਮਲੇਸ਼ ਪਟੇਲ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦਾ, ਰਮੇਸ਼ ਕਟਾਰਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪੰਸੇਰੀਆ, ਹਰਸ਼ ਸੰਘਵੀ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 182 ਮੈਂਬਰ ਹਨ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 182 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਾਕਤ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।

