ਖੋਜ-ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ 1% ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ

ਖੋਜ-ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ 1% ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : October 23, 2026 at 8:31 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ (EB Prime Time) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
GDP ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2024 ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਸੰਗਠਨ (WIPO) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ।
|ਦੇਸ਼
ਕੁੱਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚ
(ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ)
|ਜੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਚੀਨ
|785.9
|2.7
|ਅਮਰੀਕਾ
|781.8
|3.5
|ਜਪਾਨ
|186.0
|3.5
|ਜਰਮਨੀ
|132.2
|3.1
|ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ
|126.4
|5.3
|ਬ੍ਰਿਟੇਨ
|86.5
|2.8
|ਭਾਰਤ
|75.7
|0.7
ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਬ ਨੂੰ 1 ਅਰਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਾਰੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਬਜਟ
ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ GDP ਦਾ 0.66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ 0.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹2.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, 48.2% ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 51.8% ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਕੁੱਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ GDP ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
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