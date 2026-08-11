ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ: ਇੱਕ ਦਮ ਆਇਆ ਪਾਣੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰੁੜ ਗਏ ਲੋਕ, ਬੀਆਰਓ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਪਤਾ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਮਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : August 11, 2026 at 2:01 PM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ/ਉਤਰਖੰਡ: ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਤਮਾਕ ਨਾਲਾ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਗਈ। ਅਚਾਨਕ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਤਮਕ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਆਰਓ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਚਮੋਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤਮਕ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਵਾਹਨ ਵੀ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਲਬਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ
ਲਾਪਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਚਮੋਲੀ ਪੁਲਿਸ, SDRF ਅਤੇ NDRF ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਮਲਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁਟ ਗਏ
ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਤਮਾਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲਾਪਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਹਲਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਨਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਮਕ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਰਡਰ ਰੋਡਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (Border Roads Organisation) ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਮਾਕ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਪਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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