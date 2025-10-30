ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਬੱਚੇ ਰੈਸਕਿਊ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਢੇਰ

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਬੱਚੇ ਰੈਸਕਿਊ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਢੇਰ
ਰੋਹਿਤ ਆਰੀਆ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੋਵਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।
Published : October 30, 2025 at 10:12 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਲੱਗਭਗ 1:30 ਵਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੋਵਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 16 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੋਵਈ ਵਿੱਚ ਮਹਾਵੀਰ ਕਲਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੋਵਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟ, ਕੁਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਐਨਐਸਜੀ ਕਮਾਂਡੋ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੋਹਿਤ ਆਰੀਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਏਅਰ ਗਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਵਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਵੀਰ ਕਲਾਸਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 25-30 ਬੱਚੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
#WATCH | Maharashtra: Visuals from the spot in Powai area of Mumbai where a man, identified as Rohit Arya, held a few children hostage demanding that he be allowed to speak to a few people.— ANI (@ANI) October 30, 2025
The children were soon rescued by the Police and handed over to their guardians. The… pic.twitter.com/9W5iCLMOw9
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਆਰੀਆ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਗਨ ਨਾਲ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੋਹਿਤ ਆਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, "ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।"
ਏਅਰ ਗਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਜ਼ਬਤ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਨਲਾਵੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਾਂਵੀਰ ਕਲਾਸਿਕ ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੰਧਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੁਡਾਇਆ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਅਰ ਗਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀਪੀ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਨਲਾਵੜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਰੋਹਿਤ ਆਰੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਰੋਹਿਤ ਆਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ' ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਖ਼ਤ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ! ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।